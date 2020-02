La Sindicatura de Comptes auditarà per primera vegada Turisme de Barcelona

La Sindicatura de Comptes auditarà per primera vegada el consorci Turisme de Barcelona, l'ens participat per diners públics però sota la batuta del sector privat que té com a missió promoure i fomentar el turisme i el comerç a la capital catalana. En concret, l'òrgan de fiscalització econòmica analitzarà l'exercici del 2018, any en què Jordi William Carnes va dimitir com a director general de turisme. Una auditoria interna que es va posar en marxa a instàncies de la regidoria de Turisme quan estava comandada per Agustí Colom va concloure que l'exregidor del PSC va gastar 89.600 euros sense "motivació" amb una Visa pública i dels quals es va veure abocat a tornar-ne 15.000, tal com va avançar NacióDigital el desembre del 2018. L'auditoria a Turisme de Barcelona està prevista dins del programa anual d'activitats de la Sindicatura per a l'any 2020 i, per tant, es realitzarà aquest mateix any a càrrec del departament E, el que s'encarrega de les entitats del sector públic local. Les fiscalitzacions programades per la Sindicatura es fa per tres vies: treballs que ha de fer per llei, treballs que li encarrega el Parlament i els que la Sindicatura decideix fer d'ofici atenent a criteris d'actualitat i a informacions de "no retiment de comptes", és a dir, entitats que reiteradament no envien els comptes tot i tenir l'obligació de fer-ho. En el cas de Turisme de Barcelona, la Sindicatura ha decidit actuar d'ofici, de la mateixa manera que auditarà altres organismes com ajuntaments, el consorci de la Fira Internacional de Barcelona en l'exercici del 2018, l'actuació del Síndic de Greuges del 2019 o la del Consorci d'Aigües de Tarragona."Estem molt tranquils perquè estem molt auditats. Cada any passem auditories", asseguren des de Turisme de Barcelona. La tria de l'any 2018 la consideren aleatòria dins dels treballs de fiscalització que periòdicament fa la Sindicatura. En tot cas, argumenten, aquell 2018 es va passar l'auditoria interna, a més de la que va fer l'Ajuntament. "Qualsevol institució ha de ser auditable. En tot cas, estem tranquils, no ens hem de preocupar per res", assegura Joan Canadell, que a l'octubre va cedir la presidència de Turisme de Barcelona a Eduard Torres, fundador de la cadena hotelera Grup Duquesa i conseller delegat de l'Hotel Duquesa de Cardona, i amb qui es reuneix setmanalment. En tot cas, Canadell argumenta que aquesta fiscalització que es farà correspon a un mandat que no és el de l'actual direcció.També el govern municipal de Barcelona emmarca dins de la normalitat de les funcions d'un òrgan com la Sindicatura. Fonts de l'Ajuntament consultades per aquest diari manifesten total "respecte" per la tasca d'aquest ens i asseguren que ho veuen amb "absoluta normalitat".Encara que l'Ajuntament de Barcelona tingui una representació del 45% al consorci i faci l'aportació econòmica majoritària, han estat assenyalats dèficits de fiscalització de l'organisme, especialment per l'anterior regidor de Turisme, que va impulsar algunes mesures per millorar-ne la transparència. És un ens de dret públic, però es regeix per paràmetres d'empresa privada.Després de la dimissió de William Carnes, va ser Joan Torrella qui es va fer càrrec de la direcció general del consorci. Aquest, però, ja ha anunciat que vol deixar el càrrec "per motius personals" i retornar al seu lloc a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019 el consorci també ha canviat de president. Després de 25 anys comandat per Joan Gaspart, Joan Canadell -que també és president de la Cambra de Comerç de Barcelona- es va fer càrrec de la presidència, que finalment ha cedit a Torres. Gaspart, però, segueix sent membre del comitè executiu en representació de la Fundació Barcelona promoció.El mandat de Torrella, per ara d'un any i mig, no ha estat tampoc exempt de polèmiques. El consorci va decidir pagar una indemnització de 140.000 a un exalt càrrec que l'interventor municipal havia posat en dubte perquè duplicava el que establia els estatuts dels treballadors -75.158,14 euros-. Turisme de Barcelona va abonar inicialment la quantitat establerta per llei als estatuts. La resta, acordada pel director general, es va acabar pagant per l'embargament dictat arrel de la demanda de l'exdirectiu, que entre 2007 i 2011 va ser director d'Urbanisme a l'Ajuntament de Badalona quan estava sota la batuta dels socialistes. També el director de recursos -que fins al juliol era Albert de Gregorio- i que havia estat proposat durant l'anterior mandat pel govern d'Ada Colau, va ser rellevat del càrrec presumptament per decisió de Torrella, coincidint amb què caducava una excedència que es podia renovar. En paral·lel, també al responsable de contractació i transparència des del maig del 2018, Francisco Galán, se'l va emplaçar, segons fonts coneixedores de la situació, a demanar el retorn a la seva plaça com a funcionari de la Generalitat.Que els estatuts de Turisme de Barcelona no s'hagin modificat des del 1993 situa la gestió ordinària del consorci en la indefinició, ja que s'utilitzen criteris de l'àmbit privat per sobre dels de la lògica pública. Es generen dubtes, per exemple, sobre l'aplicació de disposicions com el reial decret que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, la llei de règim jurídic del sector públic; la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local; la Carta municipal de Barcelona i la llei municipal i de règim local de Catalunya.L'exregidor Agustí Colom va plantejar en l'anterior mandat un canvi del estatuts per adaptar-los a la normativa pública i procurar processos de fiscalització prèvia i posterior de les decisions que es prenguin. Des de Turisme de Barcelona asseguren que en aquest nou mandat la reforma dels estatuts no s'ha posat, almenys per ara, sobre la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor