Prohibit donar-se la mà i canvi de micròfons: les mesures de prevenció del Mobile pel coronavirus

Més dispensadors per rentar-se les mans, canvi de micròfons constants dels ponents i prohibir el handshaking, és a dir, donar-se la mà, un gest molt habitual entre empresaris. Aquestes són algunes de les mesures de prevenció que, davant la crisi mundial per coronavrius, es prendran durant el Mobile World Congress que se celebrarà a Barcelona entre el 24 i el 27 de febrer i que han estat explicades pel conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.En declaracions al Parlament, el conseller ha traslladat un missatge de "tranquil·litat" i de "no alarmisme" davant l'esdeveniment tecnològic més important del món. Ha assegurat que tenen elements per poder dir que no hi ha "sensació de risc" ni a Catalunya ni a Europa i que, en cas de sospita, estan preparats per actuar amb rapidesa. Les mesures anunciades són, simplement, per "prevenció" i en cap cas per generar alarma.Després que LG hagi anunciat que finalment no participarà d'aquesta edició del Mobile per por del coronavirus, Puigneró s'ha mostrat convençut que cap altra empresa renunciarà a participar-hi. De fet, el conseller ha assegurat en cap moment s'han plantejat que el congrés se suspengui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor