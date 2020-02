El Clínic reconstrueix en els darrers quatre anys el clítoris de 30 dones que havien patit mutilació

L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat en els darrers quatre anys 30 operacions per reconstruir el clítoris de dones que havien patit mutilació genital. El 2015 es va crear el circuit a través de la sanitat pública per intentar arribar a les dones residents a Catalunya que han patit un ablació, amb el Clínic com a hospital de referència per a tot Catalunya.El centre constata que les dones afectades tenen molt poca informació i per això ha fet treball amb les comunitats al territori en els darrers anys. Aquest és un dels motius que explica que les operacions pugessin el 2019, amb 13 intervencions. L'operació és relativament senzilla; dura poc més de mitja hora i requereix, com a màxim, 24 hores d'hospitalització.

