VÍDEO «Un oceà de neu de metre i mig»: dos catalans, els més joves a travessar l'Himàlaia

Unanue i Benedicto, amb la seva tenda, durant la seva travessa Foto: ACN

"Hem passat per ports on hi havia un oceà de neu de metre i metre mig, fins al pit". Dos catalans, el banyolí Sergi Unanue i el barceloní Dani Benedicto, s'han convertit en les dues persones més joves del món a travessar l'Himàlaia a peu. Amb només 26 anys, han recorregut a peu els 1.700 quilòmetres del massís asiàtic sense cap tipus d'assistència, i enfrontant-se a desnivells que arriben fins als 175.000 metres d'alçada, durant un total de 99 dies. I han explicat la seva aventura aLa peripècia dels dos joves va començar a principis d'aquest estiu. Al mes de juny Benedicto va descobrir la ruta Great Himalaya Trail, i junts van decidir fer el recorregut més extrem. El dos de setembre es van trobar al Nepal però el projecte va començar amb una gran dificultat. Al Nepal hi havia un brot de dengue i el Sergi s'hi va contagiar. Va estar una setmana hospitalitzat i això va implicar que fins a finals de mes no poguessin iniciar la ruta.Els dos viatgers van començar des del camp base del Kanchenjunga, i van acabar a la localitat de Tumkot. La ruta els ha portat a conèixer algunes de les poblacions més aïllades del món. Van passar per jungles, deserts, llacs, boscos i glaceres.Unanue reconeix que ha estat una experiència molt difícil, sobretot perquè "mentalment estàvem molt preparats, amb la capacitat d'afrontar situacions extremes, però físicament no teníem la preparació". Per això, el banyolí afirma que els primers dies s'ho van prendre amb molta calma i més endavant ja van agafar un bon ritme.Unanue ha descrit situacions de fins a -25 graus, que "no van arribar a calcular". Pel banyolí, un dels moments més durs ha estat arribar a ports on hi havia "un oceà de neu de metre i metre mig i com que ningú havia passat per allà, calia obrir camí amb la neu fins al pit".La clau de l'èxit, explica, ha estat adaptar-se i ser resilients. "Hem seguit tirant encara que semblés difícil, som molt tossuts, però tenim seny i sabem posar el cap fred per prendre la millor decisió"."Sense voler estem entre les deu persones del món que hem fet la ruta sense assistència", afirma Unanue. Els dos joves no sabien que tenien la possibilitat de trencar el rècord, però la realitat és que només un centenar de persones havien realitzat la ruta, i molt poques ho havien fet sense cap guia ni cap agència turística al darrere.Aprofitant la gran fita, els dos joves tenen previst realitzar un documental narrant la seva experiència, segons assenyala Unanue, "no només presentant el recorregut, sinó també com el vam viure personalment".

