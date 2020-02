VÍDEO Brutal agressió al metro de Barcelona en un intent d'atracament

Condemnem l'agressió i intent de robatori a una usuària de #metrobcn divendres passat a l'estació de Navas. Estem col·laborant amb Mossos d'Esquadra @mossos en la investigació. — TMB (@TMB_Barcelona) February 4, 2020

Brutal agressió a una dona al metro de Barcelona en un intent de robar-li la bossa. Les càmeres de seguretat de l'estació de Navas, de la L1, situades al districte de Sant Andreu, han pogut gravar el moment en que la dona intentava introduir el bitllet per passar a l'estació i un jove ha intentat robar-li el que duia.En posar-hi resistència, el jove ha començat a clavar-li cops de punt i puntades de peu per intentar que la dona deixés anar la bossa. L'ha acabat arrossegant per l'entada de l'estació, en unes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra, coneixedors del cas, estan investigant els fets i segons apunten diversos mitjans, es tractaria d'un carterista reincident.TMB ha informat a través del seu compte de Twitter que estan treballant en col·laboració amb la policia catalana per aclarir els fets i identificar l'agressor, que anava amb una gorra i una caputxa per impedir que les càmeres de seguretat ho fessin. L'organisme de transport públic també ha volgut condemnar els fets.

