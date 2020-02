El Parlament aprova portar al TC el decret digital espanyol

El Parlament aprova portar el decret digital espanyol contra la 'república digital catalana' al Tribunal Constitucional (TC) en considerar que diferents punts de la normativa vulneren competències de la Generalitat o de la Constitució. Es tracta d'una iniciativa de JxCat i ERC que ha obtingut el suport de comuns i la CUP. En canvi, el PSC-Units s'hi ha abstingut mentre que Cs i PP hi han votat en contra.La cambra catalana també considera que el decret aprovat per l'anterior govern de Pedro Sánchez no compleix el requisit "d'extraordinària i urgent necessitat" per poder-se tramitar com a decret. El Consell de Garanties Estatutàries ja va concloure que diversos articles del decret són inconstitucionals. L'informe de l'òrgan consultiu també afirma que el decret "no compleix les exigències de qualitat normativa que hauria de tenir una llei susceptible de produir ingerències en l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques".Entre altres mesures, el decret obliga totes les administracions de l'Estat a utilitzar servidors ubicats a Europa i no en "paradisos digitals". I, segons va dir Sánchez, l'objectiu del decret era evitar un "ús espuri" de les dades com, segons deia, tenia la intuïció que estava fent la Generalitat. El decret també regula l'ús de dades dels ciutadans i amb quin objectiu les administracions públiques les poden obtenir.En el marc del debat al Parlament, el diputat del PSC Pol Gibert ha defensat que els dubtes de JxCat i ERC sobre el decret s'han de resoldre a la comissió bilateral entre governs i ha assegurat que el decret és "necessari". Precisament, la diputada de JxCat Gemma Geis ha dit que troba a faltar el suport del PSC en la presentació del recurs al TC. "On està el PSC que diu que protegeix l'Estatut?", ha preguntat. I el diputat d'ERC Jordi Albert ha defensat que el decret té com a objectiu prendre mesures per evitar la "república digital" i ha afegit que Catalunya no es pot quedar de "braços plegats".Per la seva banda, el diputat de Cs Dimas Gragera ha argumentat el vot en contra assegurant que no volen ser còmplices d'una "estratègia propagandística". I la diputada del PP Esperanza García ha lamentat l'abstenció del PSC considerant que és la "major demostració que el decret va ser un postureig preelectoral de Sánchez".El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha agraït que el Parlament hagi aprovat presentar un recurs contra el "decretazo digital" i ha explicat que el Govern va formalitzar ahir dimarts el seu recurs davant l'alt tribunal. "Tots els articles menys un fan olor d'inconstitucionalitat", ha assegurat fent referència a l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Així mateix, ha recordat que el mateix Sánchez va dir que el decret era per posar punt i final a la "república digital".El Síndic de Greuges també va fer un informe que instava tant el Govern com el Parlament a portar la qüestió a l'alt tribunal en considerar que la normativa vulnera drets fonamentals.

