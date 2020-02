Ponsatí recull l'acreditació com a eurodiputada

Clara Ponsatí ha recollit aquest dimecres la seva credencial com a diputada al Parlament Europeu. La representant de JxCat i exiliada ja va ser reconeguda com a eurodiputada per la cambra la setmana passada, quan aquesta va comunicar el seu nom entre els dels nous parlamentaris de l'Estat espanyol, que s'incorporen a la cambra per la sortida dels representants britànics pel Brexit. L'expresident Carles Puigdemont, també exiliat i també eurodiputat de JxCat, ha publicat a les xarxes el moment en què Ponsatí surt de l'edifici de l'eurocambra amb l'acreditació.Prèviament, la Junta Electoral Central havia intentat obstaculitzar l'obtenció de l'acta d'eurodiputada. Un dia abans que l'Europarlament reconegués Ponsatí, la JEC havia deixat "temporalment vacant" el seu escó, després que l'exconsellera no hagués assistit al Congrés dels Diputats per acatar la Constitució. Tot i així, l'organisme electoral admetia que l'Eurocambra podia reconèixer-la com a parlamentària sense necessitat de passar per Madrid, d'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ja va permetre adquirir l'acta d'eurodiputats a Puigdemont i Comín sense prometre la carta magna espanyola.

