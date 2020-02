Un total de 40.000 vehicles contaminants han deixat de circular per Barcelona des del 2017

La meitat de vehicles contaminants que circulaven per Barcelona el 2017 ja no transiten per la ciutat, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona. El consistori ha fet aquest dimecres balanç del primer mes de funcionament de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). La mesura va entrar en vigor el passat 1 de gener i, per tant, la davallada de cotxes contaminants no es pot atribuir només a la ZBE, tot i que el govern municipal defensa que ha contribuït a accelerar la tendència, tenint en compte que la mesura es va anunciar el 2018.El 2017 un 20% dels vehicles que circulaven per la ciutat no tenia l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit, mentre que ara el percentatge ha baixat fins a situar-se entre un 8 i un 10%. En xifres absolutes, això equivaldria a uns 40.000 vehicles, segons el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.El regidor ha fet pública la dada aplicant un "factor de prudència", ja que l'Ajuntament encara no té la informació completa sobre la quantitat absoluta de vehicles contaminants que han deixat de circular a la ciutat.Badia també ha atribuït el decreixement a factors com el nou sistema tarifari del transport públic, el desplegament del nou Bicing o l'anunci de nova tarifació ambiental per aparcar a la ciutat, que encareix l'àrea verda i l'àrea blava per als vehicles contaminants.La reducció de la meitat dels vehicles contaminants també ha provocat una disminució del 19% en les emissions d'òxid de nitrogen a Barcelona.Les primeres dades sobre els efectes de la ZBE des de l'1 de gener assenyalen que el trànsit s'ha reduït un 3,6% al nucli urbà de Barcelona. La reducció ha estat de l'1,9% als accessos a la ciutat i del 4,9% a les rondes.L'Ajuntament ha fet la comparativa entre els mesos de novembre i gener, ja que les dades de trànsit obtingudes requereixen un tractament i les corresponents al mes de desembre encara no estaven llestes l'1 de gener.La reducció de trànsit fa referència a les hores en què la ZBE està activa, és a dir, els dies feiners de set del matí a vuit del vespre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor