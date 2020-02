La Fiscalia denuncia Toni Soler, Jaïr Domínguez i Magí Garcia de l'«Està Passant» per un gag sobre els Mossos

La Fiscalia denuncia per un delicte d'injúries a l'Estat al Toni Soler i dos col·laboradors, Jaïr Domínguez i Magí Garcia, després de la denúncia de tres sindicats dels Mossos d'Esquadra i d'una associació de comandaments per un gag emès pel programa de TV3 Està passant.La denúncia, a la que ha tingut accés l'agència EFE, remarca el delicte d'injúries a l'Estat en la seva modalitat d'injúries greus als cossos i forces de seguretat, i demana que es declari responsable civil subsidiària a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).La denúncia s'ha presentat als jutjats de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) per ser el partit judicial on estan situats els estudis de Televisió de Catalunya i està pendent d'una qüestió de competència per dirimir a quina jutge li correspon investigar-la.

Denuncia Fiscalia a l'E... by naciodigital on Scribd

En aquest gag, l'espai va carregar contra l'actuació policial de les últimes setmanes a Catalunya i incloïen imatges de gossos amb casc de policia o amb projectils de foam. A més, l'esquetx es tancava culpant-ne els seus "amos" amb una foto del conseller d'Interior, Miquel Buch. El dia següent que es presentés la denúncia, el presentador del programa, Toni Soler, es va disculpar i va admetre que el gag era "poc afortunat". "Ens vam equivocar" , va dir.La denúncia davant de la fiscalia de de delictes d'odi i discriminació la van presentar el Sindica de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat dels Mossos d'esquadra (SME), el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i l'Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT). En l'escrit, els denunciants asseguraven que "la idea d'anomenar gossos als policies no és nova" perquè la van utilitzar "cercles paral·lels a ETA" contra la Guàrdia Civil.Els sindicats policials i l'associació de comandaments afegeix en la seva denúncia que els fets "no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió", sinó que constitueixen un delicte d'odi i un altre d'injúries.El gag es va emetre el passat 16 d'octubre i hi apareix el presentador del programa, Toni Soler, juntament amb els humoristes Jair Domínguez i Magí Modgi. Els sindicats policials i l'associació de comandaments consideren que els fets "no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió".Després d'admetre que el gag era "poc afortunat" i demanar disculpes, Soler va afegir que l'actuació policial va provocar ferits i detinguts "en circumstàncies estranyes que també esperen disculpes". A més, el presentador va emmarcar el gag en el context del programa humorístic i ha defensat la llibertat d'expressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor