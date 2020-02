Chacón reconeix que no té «tranquil·litat absoluta» pel futur de Nissan

🔴 Quin és el futur de la plantilla de Nissan de la Zona Franca? @angelschacon, consellera d'Empresa: "La multinacional pren decisions al Japó, però la nostra preocupació passa per garantir la competitivitat de la planta d'aquí" https://t.co/anhR1RCUfR pic.twitter.com/dt0lH41N9J — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) February 5, 2020

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha reconegut aquest matí que no pot tenir "tranquil·litat absoluta" pel futur de la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, però ha defensat que s'hi està treballant per garantir-ne la continuïtat. "Estem fent el màxim que podem fer en aquestes circumstàncies", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio , on ha insistit que el futur depèn de les decisions globals que prengui la multinacional japonesa.Ha afegit que des de la Generalitat s'està en contacte "permanent" i es creen les millors condicions per ser "atractius". En aquest sentit, ha explicat que també treballen amb el Ministeri d'Indústria per presentar un pla de competitivitat industrial pel futur de la planta.Després de l'anunci de la baixada de producció de la furgoneta elèctrica a la planta catalana de Nissan, la consellera ha demanat esperar a com acaba l'any, al mes de març segons marca el calendari fiscal japonès, perquè "l'any passat també es va fer i a finals d'any hi va haver una pujada de la producció".

