ZTE confirma la seva presència al Mobile

#ZTE will participate in #MWC20 Barcelona as planned, showcasing comprehensive #5G end-to-end solutions and a wide variety of 5G devices. ZTE's booth is in 3F30, Hall 3, FIRA GRAN VIA. pic.twitter.com/vB9S4IpyZP — ZTE Corporation (@ZTEPress) February 5, 2020

La multinacional xinesa ZTE ha emès un comunicat aquest dimecres en què confirma la seva presència al Mobile World Congress, que se celebra a finals de mes a Barcelona. L'empresa ha sortit així al pas de múltiples informacions que indicaven que no hi acudiria, per por al coronavirus. Poc abans, la sud-coreana LG havia anunciat la seva baixa de la fira de mòbils, també per por del virus.En el seu comunicat, la companyia ha afirmat que comptarà amb un estand a Fira Gran Via. No obstant això, ha anunciat que cancel·la la conferència de premsa de dispositius, que inicialment estava programada el dia 25 de febrer, tot i que sí que mostrarà "una àmplia varietat de nous dispositius 5G".També aquest dimecres, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha descartat que es plantegi la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) pel coronavirus. En declaracions a Catalunya Ràdio, Chacón ha dit respectar la decisions de les empreses, i ha defensat que des del Govern "s'han pres totes les mesures".

