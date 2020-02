Tarragona cedeix el parquet del Palau d'Esports a Girona per substituir el que va destrossar el Gloria

El Govern de la Generalitat, que té la titularitat del Palau d'Esports de Tarragona que ja fa temps que es troba en desús, ha decidit cedir de manera temporal el parquet a Girona. Els efectes del temporal Gloria van devastar el pavelló Fontajau de la ciutat i ara s'ha acordat fer el traspàs del terra com a mínim fins al final de la temporada de bàsquet.



La fabricació d'un nou parquet trigaria més de tres mesos i és per això que s'ha pres aquesta decisió. Els responsables municipals de Girona estan avaluant ara el trasllat, però tot apunta que s'acabarà fent efectiu aviat. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, en una piulada, s'ha mostrat a favor d'aquesta decisió i ha assegurat que vol una Tarragona "solidària i sensible".

Girona pateix un temporal i precisa un parquet durant un temps que no ens cal. Per quin cap passa que ens hi hem de negar?

La #Tarragona que jo vull no és insolidària ni insensible.

De pas, una abraçada alcaldesa @MartaMadrenas — Pau Ricomà 💛 (@pauricoma) February 5, 2020

Tanmateix, el batlle no té cap competència en aquest àmbit, ja que després de la celebració dels Jocs Mediterranis, la titularitat continua pendent de qüestions jurídiques i no és de l'Ajuntament. Tot i així, els membres del govern tarragoní han assegurat en diverses ocasions que el traspàs serà imminent i que es podrà utilitzar aviat.

