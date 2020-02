​El Govern descarta que es plantegi la cancel·lació del Mobile pel coronavirus

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha descartat que es plantegi la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) pel coronavirus. En declaracions a Catalunya Ràdio, Chacón ha respectat les decisions de les multinacionals LG i ZTE, que han anunciat que cancel·laven la seva participació a la fira de mòbils barcelonina a causa del virus, i ha defensat que des del Govern "s'han pres totes les mesures".Per Chacón començar a suspendre esdeveniments com el Mobile portaria "a una política d'aïllament país per país". D'altra banda, ha reconegut que sí que hi poden haver afectacions a les duanes, que estan actualment tancades per l'any nou xinès, o per reunions que es poden suspendre per precaució i que els efectes s'hauran d'analitzar amb el temps.A més, Chacón ha criticat la "discriminació" cap al col·lectiu xinès, i ha ressaltat que el coronavirus pot afectar qualsevol.

