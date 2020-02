Bartomeu crida Abidal a una reunió d'urgència

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha cridat a una reunió aquest mateix dimecres el secretari tècnic del club, Eric Abidal, només unes hores després de la crisi que es va desfermar aquest dimarts al vespre, quan Leo Messi va respondre durament a les xarxes socials a les declaracions d'Abidal en què aquest culpava la plantilla de l'anterior tècnic del primer equip, Ernesto Valverde. Segons ha avançat RAC1 , Bartomeu, que era fora de Barcelona, ha convocat la reunió tot just aterrar a la ciutat. Està previst que la trobada es dugui a terme aquest migdia.Messi va carregar durament contra el secretari tècnic com a reacció a una entrevista d'Abidal al diari Sport , on assenyalava que diversos membres de la plantilla havien actuat per forçar l'acomiadament d'Ernesto Valverde - com ja havien assenyalat anteriorment Quique Guasch i Jaume Rius a NacióDigital -.Eric Abidal, màxim responsable de la direcció esportiva, havia afirmat que "diversos jugadors havien deixat de treballar i estaven descontents amb Ernesto Valverde". Messi no es va mossegat la llengua i va publicar un dur text al seu compte d'Instagram per demanar correccions i explicacions al club. "Els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i sobretot fer-se càrrec de les decisions que prenen", va etzibar Messi, en una resposta que ha convertit el club blaugrana en un polvorí.

