El Parlament investigarà l'explosió a la petroquímica de Tarragona

El ple del Parlament de la setmana vinent aprovarà crear una comissió d'estudi sobre l'accident de la petroquímica de Tarragona . L'anunci d'unes eventuals eleccions del president Quim Torra ha accelerat els tràmits i es preveu que la comissió es posi en marxa de cara al mes que ve. Els set partits de la cambra van registrar conjuntament una proposta per la creació d'un estudi, però ara, amb la proposta d'uns pressupostos a la taula, les formacions han accelerat aquest procés per obrir un debat sobre el control i la fiscalització de les empreses petroquímiques de la zona.D'aquesta manera, es preveu que, si tots els partits segueixen el guió acordat, al març comencin les compareixences, informes i conclusions de l'explosió de l'empresa Iqoxe. Les formacions ja han avançat que el text pactat proposa un "canvi de paradigma de la percepció de la indústria química" i exposen la seva preocupació pel seu impacte medioambiental i social. Tanmateix, el document també valora la feina de totes les empreses que generen, diuen, 6.000 llocs de feina de manera directa i més d'11.000 de manera indirecta.El ple del Parlament on s'aprovarà per unanimitat l'estudi començarà dimarts 11 de febrer a la tarda amb el compromís que la comissió d'estudi faci una proposta de millores en un mes per tal que es puguin votar les conclusions al ple de la cambra abans que acabi la legislatura. En aquest mateix ple, també es farà la votació final de la llei vitivinícola i del decret de pròrroga dels pressupostos vigents.

