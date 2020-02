LG serà baixa al Mobile World Congress per por al coronavirus

La multinacional sud-coreana LG ha anunciat que cancel·la la participació al Mobile World Congress d'aquest any a Barcelona. LG ha especificat que ho fa "avantposant la seguretat i la salut dels seus treballadors, socis i clients". La xinesa ZTE, que segons diverses informacions tampoc havia d'acudir a la fira, perquè no volia que la gent "se senti incòmoda" per la seva presència, ha emès un comunicat confirmant la seva presència al Mobile.La decisió de l'empresa sud-coreana LG "elimina completament el risc d'exposar els seus treballadors al virus en viatges internacionals", una activitat que ha esdevingut "molt més restrictiva a LG a mesura que el virus continua propagant-se", segons explica. La companyia afirma que substituirà el Mobile per "altres actes per anunciar els nous mòbils del 2020".En paral·lel, la direcció del Mobile ha afirmat que l'impacte del coronavirus és "mínim" i que el certamen se celebrarà amb normalitat. Els responsables del certamen han aplicat un programa preventiu per evitar el risc del coronavirus que inclou neteja i desinfecció de tots dels punts d'interès com àrees de càtering o pantalles tàctils públiques, entre d'altres.A banda, incrementarà els punts d'assistència mèdica i promourà una campanya de prevenció a través de les xarxes i al mateix punt de la fira. Hi haurà material de desinfecció a disposició del públic i es formarà tot el personal en mesures preventives.Aquest dimarts, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, havia fet una crida a la calma i havia demanat "no generar un alarmisme innecessari" en relació amb l'expansió de l'epidèmia de coronavirus i l'arribada d'un nombre elevat de persones provinents del continent asiàtic i de la Xina per a assistir al Mobile World Congress (MWC) a finals de mes a Barcelona.

