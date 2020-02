Associacions fan una crida a normalitzar la paraula «càncer» perquè no sigui tabú

"He perdut la por a la paraula 'càncer'. He de conviure amb ella per sempre més. I a la paraula 'metàstasi'. Amb el càncer primari, em feien una por horrible. Ara no (...). Clar que espanten, però formen part del nostre dia a dia. Jo no me les puc treure de sobre, tan de bo ho pogués fer".És la veu d'Amàlia, que té una triple metàstasi després de patir un càncer de mama fa deu anys. Amb motiu del dia mundial contra la malaltia, l'associació AECC-Catalunya contra el Càncer fa una crida a la societat per normalitzar el càncer perquè no sigui tabú. La psicooncòloga Mireia Golobardes afirma que compartir que es pateix un càncer pot ajudar a "viure-ho d'una manera més tranquil·la". També és important, afegeix, dir aquesta paraula als infants.