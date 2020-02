Messi carrega contra el club i obre una crisi al Barça

Cuando creías que la secretaría técnica del Barça no podía hacerlo peor que con el relevo de Valverde, el fracaso del sustituto de Suárez y el 0 de 46 en canteranos, va Abidal y encabrona a Messi pic.twitter.com/DffpguwWvV — Roger Pascual (@pascualroger1) February 4, 2020

Leo Messi s'ha pronunciat. El capità del Barça i estrella de l'equip ha carregat contra la secretaria tècnica del club per una publicació al diari Sport, on s'assenyalava que diversos membres de la plantilla havien actuat per forçar l'acomiadament d'Ernesto Valverde . Eric Abidal, màxim responsable de la direcció esportiva, ha afirmat que "diversos jugadors havien deixat de treballar i estaven descontents amb Ernesto Valverde". Messi no s'ha mossegat la llengua i per primer cop ha publicat un text al seu compte d'Instagram per demanar correccions i explicacions al club."Els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i sobretot fer-se càrrec de les decisions que prenen", ha carregat amb duresa Messi, tot assenyalant que els jugadors es fan responsables dels seus actes quan cometen errors. Per últim, Messi ha criticat que es generalitzés l'acusació a tota la plantilla perquè això "els esquitxa a tots". "S'alimenten coses que es diuen i no són certes", ha reblat.

