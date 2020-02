Illa confirma que cap de les 21 persones en quarantena té el coronavirus i demana no discriminar els xinesos

Illa ha volgut transmetre un missatge de calma a la ciutadania assegurant que el sistema de salut espanyol "està preparat" per afrontar la crisis. "Els mecanismes que hem aplicat donen resultats", ha indicat, per la qual cosa, el compromís és "mantenir la línia de treball" que s'ha seguit fins ara.Aquesta estratègia, ha explicat, es basa en quatre pilars: prendre decisions en base al criteri dels experts; seguiment permanent de la situació; coordinació interterritorial, que ha considerat "indispensable", i "compromís absolut amb la transparència informativa".D'altra banda, el ministre de Sanitat també ha volgut llançar un missatge a la ciutadania perquè eviti "situacions de discriminació", després que s'hagi detectat algun cas en els darrers dies de rebuig a persones d'origen xinès."Combatem un virus, no persones", ha subratllat Illa, que ha fet balanç de les últimes dades disponibles de l'evolució del coronavirus. Fins ara s'han identificat 20.597 casos a la Xina, amb 426 morts. 2.788 casos són greus.Fora de la Xina s'han detectat 159 casos, 24 dels quals a 7 països d'Europa. D'aquests, 11 són importats directament de Wuhan i 13 per contaminacions de persones que procedien de la ciutat xinesa.Illa també ha explicat que, fins al moment, a Espanya s'han fet proves a 22 persones, i "només una" –el turista alemany de la Gomera- ha donat positiu.