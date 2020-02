Quim Torra no podrà acudir al ple del Parlament d'aquest dimecres per motius personals, segons ha informat l'oficina del president de la Generalitat. Des d'aquesta oficina s'ha informat de la circumstància al president del Parlament, Roger Torrent, i als presidents de tots els grups i subgrups parlamentaris.La sessió de control a l'executiu podrà celebrar-se amb normalitat, però en canvi no es podrà fer la de control al cap del Govern català.

