Torra convoca l'Escamot de Gala dels Mossos per rebre Sánchez a Palau

[Aquesta i les altres claus, tafaneries, efemèrides i recomanats les podeu llegir cada dia al Despertador del subdirector de NacióDigital Ferran Casas. Us hi podeu subscriure gratuïtament aquí]

Pedro Sánchez rebut per l'excap dels Mossos, Miquel Esquius, el desembre del 2018 a Pedralbes. ND

Quim Torra té entre poca i cap fe en el diàleg polític amb el govern espanyol. ERC és qui més ha fet en els darrers mesos per assegurar que els dos executius reprenguin les relacions i crear una mesa en la qual es pugui parlar de tot. Va ser l'element clau en la negociació de la investidura. Que Torra i JxCat no creguin gens en l'instrument acordat pels republicans no vol dir que renunciïn al seu protagonisme i a complir amb els formalismes. I fins i tot a fer el màxim.El president de la Generalitat rep demà al migdia a Palau a Sánchez ija s'ha donat ordre al cos dels Mossos d'Esquadra de La Guàrdia d'Honor , que vesteix amb l'uniforme tradicional d'espardenyes blaves i barret de copa, es reserva pels grans actes protocol·laris del cos i pels actes institucionals més rellevants i rebre caps d'estat (no és el cas de Sánchez, ja que ho és Felip VI).Convocant l'Escamot de Gala es dóna doncs la més alta consideració possible a Sánchez, que com Torra passarà revista als agents a les cotxeres de Palau abans de fer-se la foto amb el seu homòleg català a la Galeria Gòtica de Palau. A la cimera de Pedralbes entre els dos presidents i els seus governs, el desembre de 2018, el protocol va ser més discret i només l'aleshores cap del cos, el comissari Miquel Esquius, va rebre els dos presidents quan van arribar en cotxe al Palau Reial de Pedralbes, que és propietat del Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor