Aragonès admet la dificultat que de la mesa de diàleg en surtin «fruits immediats»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha escoltat atentament aquest dimarts al matí les compareixences de Carles Puigdemont Marta Rovira a la comissió del 155 al Parlament. I, a la tarda, ha participat en una roda de premsa per presentar el llibre que explora el seu pensament polític. Davant dels mitjans, Aragonès ha admès la dificultat que de la mesa de diàleg en surtin "fruits immediats", just dos dies abans que Quim Torra i Pedro Sánchez es reuneixin al Palau de la Generalitat per desencallar la posada en marxa de la taula de negociació entre governs.Aragonès ha traslladat un missatge possibilista en relació als progressos que pugui assolir el diàleg amb l'Estat a curt termini. La Moncloa ja havia avisat després de la reunió del consell de ministres que descartava acords a curt termini i el coordinador nacional d'ERC ha apuntat que caldrà "molta paciència" per afrontar les negociacions. Les dues parts parteixen de posicions "molt allunyades", ha puntualitzat el vicepresident del Govern, i ha demanat ser "realistes".En la presentació del llibre Pere Aragonès. L'independentisme pragmàtic (Pòrtic), obra de la periodista Magda Gregori, el dirigent republicà també ha demanat fixar "com més aviat millor" el calendari de la taula de negociació amb l'Estat. ERC va insistir aquest dilluns en un missatge similar , pensant en el contacte entre Torra i Sánchez de dijous.

