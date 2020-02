VÍDEO La reflexió de Jesús Vidal sobre el llenguatge inclusiu i la seva utilitat

- Oye, ya que eres filólogo, ¿qué opinas de lo de miembros y miembras, Consejo de Ministras?



- Si usar el lenguaje, entre comillas, "mal", sirve para concienciar a la gente de la inclusión y la igualdad de género, pues acepto pulpo como animal de compañía.

Jesús Vidal pic.twitter.com/00l2JAS7Uq — Indignad@s!! 🔻 (@Sentid2016Comun) February 2, 2020

Jesús Vidal: "Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como Mejor Actor Revelación a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! ¡Muchísimas gracias!". #Goya2019 pic.twitter.com/soJccOUb40 — La 1 (@La1_tve) February 2, 2019

Jesús Vidal és conegut pel seu paper a la pel·lícula Campeones, guanyadora de diversos Goya, entre ells el de millor pel·lícula i el de millor actor, recollit per ell mateix. El que molta gent no sabia és que Vidal també és filòleg, llicenciat en Filologia Hispànica i un expert en matèria lingüística. En el programa Liarla Pardo de La Sexta va opinar sobre el llenguatge inclusiu feminista, preguntat per la mateixa Cristina Pardo.La reflexió de Vidal parteix de dues bases. La primera, des d'un punt de vista ortodox de la llengua, la utilització del llenguatge inclusiu, assegura, "està malament". Ara bé, el mateix actor i filòleg considera que si fent-ne servir es consciencia sobre la inclusió i la igualtat, ho considera molt bé. "Acceptem pop com a animal de companyia", ha acabat ironitzant.Campeones va ser la guanyadora del premi a la millor pel·lícula dels Goya 2019. En una gala on la gran triomfadora va ser El reino de Rodrigo Sorogoyen, amb set estatuetes de tretze a les que optava, aquesta pel·lícula d'esports i discapacitats segueix robant el cor la gran majoria de persones que l'ha vista i dels acadèmics del cinema espanyol.El mateix Vidal va ser un dels protagonistes de la nit, guanyant el premi a millor actor revelació, davant d'una gran competència. El seu discurs va durar cinc minuts però va aixecar una pletòrica ovació de tot l'amfiteatre.

