El Parlament insisteix que Torra pot continuar com a president tot i perdre l'escó

El Parlament ha hagut de sortir al pas de la polèmica generada aquest dimarts pel recurs de la cambra al Tribunal Suprem contra la suspensió de Quim Torra com a diputat. En l'escrit enviat a l'alt tribunal, els lletrats adverteixen que hi ha interpretacions de la llei que qüestionen que el president de la Generalitat pugui continuar en el càrrec si perd l'escó. Tot i així, aquesta tarda fonts parlamentàries han recalcat que la cambra manté el criteri que van establir els servies jurídics en un informe el 13 de gener: Torra pot continuar com a president encara que perdi l'escó.El recurs del Parlament sí que posa sobre la taula que hi ha interpretacions de la llei que indiquen el contrari, però la cambra insisteix que això no vol dir que la norma s'hagi d'interpretar "necessàriament" d'aquesta manera. Fonts parlamentàries insisteixen, en aquest sentit, que aquest argument del recurs es presenta en el marc d'un escrit que té per objectiu aconseguir que el Suprem suspengui l'acord de la JEC.Els serveis jurídics del Parlament havien fixat criteri sobre la situació de Torra en el seu informa del 13 de gener, que rebutjava que la JEC pogués retirar l'escó del dirigent de JxCat i concloïa que la pèrdua de la condició de diputat no implicava la pèrdua de la condició de president.

