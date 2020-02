El tribunal tomba una prova clau en el judici del crim de la Guàrdia Urbana

Un dels testimonis més esperats del dia en el judici del crim de la Guàrdia Urbana ha estat l'actual parella de Rubén Carbó, exmarit de l'acusada Rosa Peral. Era un testimoni clau, perquè estava previst que detallés què li van explicar les filles de Peral i Carbó sobre el dia del crim. el jutge, però, no li ho ha permès. La decisió ha suposat un cop a l'acusació, que preveien que el jutge pogués escoltar que les filles què van veure la nit que Pedro Rodríguez va morir al xalet de Vilanova i la Geltrú.La testimoni ha explicat que des del primer moment va tenir una relació "molt estreta" amb les filles de Peral i Carbó, fins al punt d'explicar coses que "no son capaç d'explicar al seu pare". Aquí ha fet referència al que van explicar-li les nenes sobre el que van veure a casa de Peral. El jutge, però, no ha acceptat que narrés exactament què van dir-li les filles de paraula, però si que ha permès que imités les gesticulacions que van fer les nenes. L'actual parella de l'exmarit de Peral ha simulat els moviments d'un robot en referència a com van veure les nenes l'estat en que es trobava Pedro Rodríguez, que suposadament va ser drogat. També s'ha posat la ma al coll per transmetre com va ser la baralla entre Rodríguez i Peral.Qui també ha declarat aquest dimarts en el judici a l'Audiència de Barcelona és l'actual parella de Rubén Carbó. En aquest cas ha explicat que Pedro Rodríguez i Rosa Peral van intentar "influir" amb la relació que començava amb Rubén Carbó. Ha comentat que rebia trucades de Peral i de Rodríguez, dient que Rubén era un "maltractador i una mala persona". En canvi, també ha explicat que durant una d'aquestes converses amb Rodríguez van acordar que la tensió no es podia allargar més i que calia millorar les relacions entre les dues parelles.Era una persona "freda i capritxosa" i que durant els 16 anys de matrimoni sempre va voler "sortir-se amb la seva", segons ha declarat l'exmarit de Rosa Peral, l'acusada de matar la seva parella en el crim de la Guàrdia Urbana. Malgrat això, Rubén Carbó ha explicat que la seva relació matrimonial va ser "normal" fins que va trencar-se a finals de l'any 2016 per les infidelitats de Peral.L'home que va ser parella de Rosa Peral des de l'any 2000, Rubén Carbó, ha descrit per vídeo-conferència com van ser els anys que van passar junts. Carbó ha detallat que el dia a dia de la seva relació "era normal" i ha negat que haguessin pactat amb Peral una relació oberta, on podien mantenir altres relacions fora de la parella, contradient el que es descriu en l'escrit de defensa de Rosa Peral. Tot i això ha reconegut que durant els anys de relació hi van haver infidelitats "puntuals". Peral està acusada juntament amb Albert López d'haver assassinat la parella d'ella, el també agent del cos Pedro Rodríguez.L'exmarit ha explicat que va decidir trencar la relació amb l'acusada a finals de l'any 2016 "cansat de les infidelitats". Quan va trobar unes fotos amagades en un armari on sortien els dos acusats, Rosa Peral i Albert López, amb les filles del matrimoni va decidir "unilateralment" abandonar la relació i "conèixer altres dones". Rubén Carbó ha explicat que en un moment Rosa Peral va tenir coneixement que mantenia ell una relació amb una altra noia ella. Peral es va enfadar i li va demanar no acabar amb la relació. Per això l'exmarit decideix marxar del domicili que comparteix amb Peral. També ha fet referència als problemes que van tenir per la custòdia de les filles durant la separació i ha detallat les denuncies creuades que es van anar interposant.Va conèixer la víctima en una festa i la relació amb ell era "cordial i respectuosa" perquè només Rodríguez volia "saber si la relació amb les filles era bona". Tot plegat arriba un moment que la relació es tensa i es veu obligat a denunciar-lo per una suposada suplantació d'identitat. El dia que es va saber que el cos trobat en un cotxe calcinat era el de l'actual parella de la seva exdona va trucar-la i la va trobar "molt afectada i preocupada", ha explicat.El pare de Rosa Peral ha declarat aquest matí en la segona sessió del judici del crim de la Guàrdia Urbana i ha assegurat que es va "equivocar" quan va dir a comissaria que el dia després del crim havia vist la víctima, Pedro Rodríguez, parlant amb la seva filla. Ha negat també que li demanés que mentís i ha assegurat que es va confondre amb un veí.Segons ha explicat a preguntes de l'advocada de Peral, l'home va veure la seva filla "enfonsadíssima" després que aparegués el cotxe calcinat amb el cadàver de Rodríguez al maleter, i ha remarcat que tenien una bona relació, pensaven casar-se i estaven bé junts. A preguntes de la Fiscalia, ha dit que no li va preguntar res quan la seva filla li va dir que Pedro havia marxat. "Quan va aparèixer el cotxe vaig pensar que era una trampa", ha dit.D'altra banda, tres ciclistes han explicat que van passar a prop del vehicle cremat. Un d'ells ha assegurat que va trobar unes claus prop d'on va aparèixer el vehicle del crim de la Guàrdia Urbana. "Vaig tenir-les fins que vaig arribar a casa. Vaig veure que a la televisió anunciaven que s'havia trobat un vehicle cremat amb restes humanes dins. Quan vaig veure que coincidia la marca, vaig trucar al 112 perquè em diguessin què havia de fer", ha explicat a preguntes de la Fiscalia.

