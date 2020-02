L'Hospital de Granollers posa en marxa un sistema per fer biòpsies menys invasives a pacients amb càncer avançat

Aquest mes de gener l' Hospital General de Granollers ha començat a utilitzar amb els pacients amb càncer avançat del Vallès Oriental una biòpsia líquida, l'anomenat Guardant-360. Segons explica el centre en un comunicat, en un tumor avançat hi ha fragments de material genètic del tumor (DNA circulant) en el plasma. Aquestes quantitats són mínimes i precisen d'unes tècniques molt sofisticades per a la seva detecció. "El nou sistema no tan sols la seva detecció sinó, i més important, identificar alteracions genètiques pròpies de cada tumor. A més, es pot fer de forma menys invasiva que una biòpsia tradicional: a partir d'una mostra de sang i amb una simple extracció es pot obtenir la mateixa informació".Per altra banda, el centre explica que l'obtenció d'una mostra de teixit per a la seva anàlisi és un procés, a vegades, força complicat i no exempt de riscs. Per tant, aquest nou mètode "és una forma senzilla i segura d'obtenir informació de la malaltia i que es pot repetir sempre que calgui".L'hospital granollerí també precisa que amb aquest nou sistema s'avança en l'anomenada medicina personalitzada, és a dir, tractament específic per a una alteració genètica especifica: "Aquestes alteracions genètiques poden indicar sensibilitat a un tractament dirigit específicament a aquesta alteració, i també poden indicar una resistència a aquests tractaments. La possibilitat de trobar aquesta alteració i tenir un medicament específic per a ella és baix, però quan hi és, el benefici que es pot esperar és molt alt. Es tracta de canviar el concepte d'un mateix tractament per a tothom a un tractament individualitzat al màxim possible", valoren.La posada en marxa d'aquesta tècnica s'emmarca dins de l'aliança estratègica de la C-17 per a la gestió assistencial oncològica entre l'Hospital General de Granollers, l'Hospital de Mollet i l'Hospital Clínic de Barcelona, centre que va ser pioner, a escala europea, en la utilització de manera rutinària d'aquesta tècnica, molt estesa en els Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor