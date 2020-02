Podem s'embolica amb la denúncia pública al policia franquista «Billy el Niño»

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 4, 2020

Hoy en la Junta de Portavoces hemos votado en contra de divulgar la hoja de servicios de Billy el Niño porque teníamos dudas jurídicas (nunca de fondo). Hemos estudiado el tema en detalle y hemos reparado en el error. Cuando vuelva la solicitud a la Mesa votaremos a favor. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) February 4, 2020

Unides Podem ha votat en contra aquest dimarts al Congrés dels Diputats de fer pública la fulla de serveis del policia franquista Antonio González Pacheco, àlies "Billy el Niño", reclamat per la justícia argentina per un delicte de tortures. Hores més tard, però, han anunciat que rectificaran.La iniciativa l'havia portat a votació de la mesa del Congrés EH Bildu però els lletrats de la cambra havien alertat que la legislació vigent no permet fer públics els documents. Després de votar en contra, el partit ha justificat que el seu objectiu és canviar la legislació per acabar amb els obstacles jurídics.Més tard, primer el partit i després el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, han reconegut l'"error" a través dels seus comptes de Twitter.El portaveu del grup al Congrés, Pablo Echenique, ha avançat que Unides Podem votarà a favor de la proposta el pròxim cop que es debati a la mesa del Congrés.Amb la rectificació, Unides Podem es desmarcarà del PSOE, PP, Ciutadans i Vox, que també han votat en contra de fer públic el full de serveis del policia franquista.

