La firma de joieria i complements Tous commemora aquest 2020 el seu centenari. L'aventura que va començar amb la petita rellotgeria Tous al carrer del Born, de Manresa, mou avui més de 4.000 treballadors, en unes 600 botigues en 53 països. El clan Tous, format pel matrimoni i les seves quatre filles, es manté clavat com una roca a la capital del Bages.Ara bé, sabies com va tenir Rosa Oriol la idea de dissenyar l'osset de Tous que els ha donat fama mundial? Sabies quina proporció entre homes i dones hi ha a la plantilla de l'empresa? Sabies quines connexions amb l'aristocràcia i la família reial ha mogut Tous per promoure els seus productes?, 10 coses que potser no sabies de la família Tous

