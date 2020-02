La viral (i emotiva) resposta d'un pare quan la seva filla li confessa que és bisexual

El otro día le envié a mi padre un mail con la canción "Bisexual" de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor, su respuesta me ha parecido maravillosa. pic.twitter.com/DGRhcokpXQ — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) February 2, 2020

Una de les confessions més íntimes que fan els usuaris de Twitter és explicar com van poder explicar la seva orientació sexual als seus pares, amb històries emotives, divertides i curioses. Una noia de 29 anys ha pogut explicar-li al seu pare a través d'una cançó i un correu electrònic, rebent una resposta que s'ha fet viral en poques hores. Ella li va dir que escoltés la cançó Bisexual, del grup Cariño, perquè "així la coneixeria millor"."Crec que em vols dir el que diu la cançó, que t'agraden les noies. Potser jo sigui el millor per entendre-ho. A mi em tornen boig", bromeja el seu pare, en la contestació que ensenya l'Elena a través del seu compte de Twitter. Ell mateix assegura que es podria aprendre la cançó, ja que "té molt poca lletra"."Això de que a les dones els hi agradin els homes em costa una mica entendre-ho perquè a mi no m'agraden gens però per no sé quina raó a algunes els agraden també. Gràcies a això vaig conèixer a la teva mare", segueix el René, el pare de l'Elena. Ell mateix li dona les gràcies per dir-li que és bisexual i li recorda que l'estima. Però sobretot, que li preocuparia més que no li agradés ni homes ni dones, encara menys els gossos. La resposta té desenes de milers d'impressions a Twitter.

