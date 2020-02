Mascarell substitueix Puigdemont com a diputat de JxCat al Parlament

Ferran Mascarell ja és diputat de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament en substitució de Carles Puigdemont, que va abandonar l'escó un cop es va convertir en eurodiputat . El vicepresident de la Diputació de Barcelona i també regidor de la formació a l'Ajuntament de la capital catalana ha agafat l'acta que l'acredita com a parlamentari des d'aquest dimarts.JxCat torna a tenir ara 33 diputats que poden votar, sense comptar l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. Mascarell ha entrat tota la documentació a la cambra catalana, de manera que ha complert els requisits de l'article 23.1 del reglament de la del Parlament per accedir al ple exercici de la condició de diputat.L'exdelegat del Govern a Madrid ja ocuparia el seu escó a partir del ple que comença aquest dimecres. Mascarell va ser conseller de Cultura i en els darrers mesos també ha tingut rellevància com dels impulsors de la Crida Nacional per la República.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor