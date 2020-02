VÍDEO Colau diu que no hagués plantat a Felip VI al Congrés «per cordialitat»

⚪⚫ "Plantar, no. [...] Hi ha una cosa que és la cordialitat entre institucions"



Ada Colau afirma que ella no hauria plantat el rei Felip VI al Congrés per “cordialitat”https://t.co/7mhFRpq0qI pic.twitter.com/7ViwuWTwqr — bàsics (@basicsbtv) February 4, 2020

L'alcaldessa Ada Colau afirma que ella no hauria marxat del Congrés dels Diputats en la seva sessió d'obertura amb el rei Felip VI "per cordialitat". La batllessa de la capital catalana, en el programa Àrtic de la cadena pública Betevé, afirma ser "una republicana convençuda, com la de la seva formació", però considera que la "cordialitat entre institucions" ha de ser-hi en esdeveniments com aquest.Felip VI va rebre una llarga ovació, de quatre minuts d'aplaudiments, en finalitzar el seu discurs d'obertura de la legislatura al Congrés dels Diputats. Una ovació, però, que no va ser unànime, i que va ser motiu de polèmica. Tant per qui el va aplaudir, com per qui no.Així, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va ser criticat pel PP per aplaudir el rei, amb l'argument que ho feia de forma "hipòcrita". Els populars li van tirar en cara que la seva actitud aquest dilluns ha estat molt diferent de la del discurs del monarca en l'obertura de la legislatura anterior, quan li va negar els aplaudiments.Tampoc ha aplaudit el líder de Més País i antiga mà dreta de Pablo Iglesias, Íñigo Errejon. Ha explicat que no l'ha ovacionat perquè no ha parlat del que considera que són les principals preocupacions dels ciutadans espanyols, com ara la desigualtat, el canvi climàtic o les dificultats per arribar a final de mes. No obstant això, Errejín sí que ha admès que dfelip VI "té més raó que un sant" a l'assenyalar que "Espanya no pot ser la d'uns contra d'altres" sinó que "ha de ser de tothom i per a tothom".

