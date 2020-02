Dos menors detinguts a Xest per torturar un jove de 20 anys i gravar-ho amb el mòbil

Dos adolescents de 15 i 17 anys van ser detinguts a mitjans de novembre per presumptament agredir, torturar i gravar amb el mòbil a un jove de 20 anys, en un habitatge de Xest (València), a l'sembla per un deute per drogues, segons publica aquest dimarts Levante-EMV.Els joves van ser detinguts després d'una denúncia presentada davant la Guàrdia Civil de Xest per lesions i detenció il·legal, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'institut armat. D'acord amb la informació publicada, els adolescents es troben internats en un centre en règim tancat. La víctima va haver de ser atesa a l'hospital de les ferides que presentava.Segons el Diari de Girona, els presumptes autors dels fets es van presentar a casa de la víctima el passat mes de novembre i, després d'obrir-los la porta, van començar a agredir el jove mentre li reclamaven diners.Els dos menors van causar al jove, durant més d'una hora, diferents vexacions, el van ferir amb unes alicates i li van tirar aigua freda quan perdia el coneixement, accions que van gravar amb un mòbil.

