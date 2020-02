El recurs del Parlament contra la suspensió de Torra qüestiona que pugui continuar com a president

El recurs del Parlament contra la suspensió de Quim Torra com a diputat adverteix que hi ha interpretacions de la llei que qüestionen que el president de la Generalitat pugui continuar en el càrrec si ja no és diputat. El text que han elaborat els lletrats de la cambra demana al Tribunal Suprem que impugni la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que deixa vacant l'escó del dirigent de JxCat i, entre més arguments, avisa que aquesta inhabilitació pot afectar a la seva condició de president."La condició de diputat és requisit necessari per ser president de la Generalitat i, tot i que la norma no ho diu expressament, és possible interpretar-la en el sentit que aquesta condició no només actua en el moment de l'elecció, sinó que s'ha de mantenir mentre es desenvolupa el càrrec", apunta el recurs. "De fet, això és el que demostra la praxis institucional i parlamentària seguida fins ara al Parlament", afegeixen els lletrats de la cambra.Els serveis jurídics del Parlament havien fixat criteri sobre la situació de Torra en el seu informa del 13 de gener, que rebutjava que la JEC pogués retirar l'escó del dirigent de JxCat i concloïa que la pèrdua de la condició de diputat no implicava la pèrdua de la condició de president. Diverses fonts parlamentàries consultades per Europa Press afirmen que els lletrats únicament aporten arguments per defensar que Torra no pot perdre l'escó i que mantenen el posicionament expressat el mes passat.

