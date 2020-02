Cristina Gallach serà la número dos del ministeri d'Exteriors

Nous temps a la política exterior espanyola. L'adeu de Josep Borrell va ser el primer pas i després va venir el relleu d'Irene Lozano a la secretaria d'Estat d'Espanya Global, molt bel·ligerant amb el procés i ara més enfocada a missions empresarials. Ara, la ministra Arancha González Laya fa un pas més amb el nomenament de la catalana Cristina Gallach com la seva número dos, en el càrrec de secretària d'Estat d'Afers Exteriors.Gallach va sonar com a possible ministra, però finalment no va ser nomenada perquè el PSC va situar a l'executiu Salvador Illa. Gallach serà la número dos de la diplomàcia espanyola després de deixar de ser l'Alta Comissionada del govern espanyol per a l'Agenda 20-30, una responsabilitat que ha recaigut en les àrees de gestió d'Unides Podem.Gallach va néixer el 1960 a Sant Quirze de Besora, a la comarca d'Osona, i és periodista. Havia treballat a El 9 Nou, a El Periódico i a l'Agència Efe. Va deixar els mitjans per incorporar-se com a cap de premsa de Javier Solana quan era secretari general de l'OTAN primer i responsable de la política exterior europea després.El 2014 va ser nomenada Secretària General Adjunta de les Nacions Unides per a Comunicació i Informació Publica abans de formar part del govern Sánchez com a responsable de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

