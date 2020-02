ENQUESTA Et sembla bé fer pagar una multa per no recollir les caques del gos?

L'Ajuntament de Vic acaba d' impulsar una campanya cívica la identificació genètica de femtes per sancionar els propietaris dels gossos que no les recullin. D'aquesta manera, se sanciona els amos que enxampen sense recollir la caca de la seva mascota. A diferència de moltes altres ciutats catalanes, no s'obliga a identificar genèticament tots els gossos censats a Vic, sinó que es crea una base de dades d'infractors.Aquest excrement s'analitza al laboratori Vetgenomics, vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i entra formar part a d'una base de dades de propietaris incívics. A més dels propietaris enxampats, també s'analitzaran femtes que es trobin en ubicacions que tenen reiterades queixes veïnals. Es guardaran els resultats en aquesta base de dades que permetrà fer identificacions posteriors i sancionar amb caràcter retroactiu. L'anàlisi genètica determina característiques del gos, com la raça, la mida o el pelatge, per ajudar a identificar l'exemplar i així poder sancionar el propietari.Amb aquesta mesura la multa puja més: 620 euros. Fins ara es pagava 500 euros, però ara se n'hi sumen 120 pel cost de la prova d'ADN. Des de l'Ajuntament, es remarca que la nova mesura no té afany recaptatori, sinó dissuasiu. Per tant, els multats es poden acollir a fer treballs a la comunitat en lloc de pagar la sanció econòmica. Aquesta setmana ja s'ha multat el primer propietari Què et sembla la mesura?

