Elif Shafak, Narcís Comadira, Quim Español, Maylis de Kerangal i Màrius Serra, nous autors del MOT 2020

Màrius Serra també serà present al Festival MOT 2020. Foto: @FestivalMOT | Berta González Dòria.

La prestigiosa escriptora i editora francesa Maylis de Kerangal serà al MOT 2020. Foto: @FestivalMOT.

L’escriptora més llegida de Turquia, Elif Shafak, la francesa Maylis de Kerangal i els catalans Narcís Comadira, Màrius Serra i Quim Español són els nous autors confirmats del MOT 2020 . Tots ells se sumen a la llista de participants al festival, que ja compta amb la nord-americana Tracy Chevalier, coneguda per La noia de la perla; l’escriptor i periodista argentí Rodrigo Fresán; l’artista gironina Alicia Kopf, Premi Documenta 2017 i Llibreter 2016 amb Germà de gel; el pintor i escriptor valencià Manuel Baixauli; l’autor d’Una màquina d’espavilar ocells de nit i de Mística conilla, Jordi Lara; l’artista i escriptor Perejaume; l’autora australiana més venuda i premiada i coneguda per obres com El museu de l’amor modern, Heather Rose, i Irene Solà, Premi Documenta 2017 amb Els dics i Premi Anagrama amb Canto jo i la muntanya balla.L’experiència de l’art i com conflueix tot en la vida de les persones ens acosta a la nova novel·la de Maylis de Kerangal, Un mundo al alcance de la mano. La prestigiosa escriptora i editora francesa també és coneguda per Nacimiento de un puente —aquesta obra ha estat traduïda a vuit idiomes i guardonada amb els premis Médicis, Franz Hessel i Gregor von Rezzori— i ens aproparà al procés de creació d’una obra d’art.L’escriptor, traductor i pintor Narcís Comadira conversarà amb l’arquitecte Quim Español. Són dos autors i també representen dos mons –el de la poesia i el de l’arquitectura– que tenen un procés creatiu amb molts punts en comú. Tant l’un com l’altre s’endinsen en una recerca dels problemes d’estructura de la forma, en les veus i en els interrogants que cal resoldre per donar sentit a la vida.Per la seva banda, l’escriptora turca Elif Shafak, que acaba de publicar Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, reflexiona sobre la política cultural i social de les darreres dècades a Turquia. En els seus llibres acostuma a retratar històries que parlen de transformacions i hi apareixen una pluralitat de connexions i de maneres de veure la vida. A El arquitecto del universo també posava el focus en Istanbul, en concret en l’època en què es van construir les grans mesquites i els bells palaus.Màrius Serra, escriptor i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans que destaca per unes creacions que giren al voltant de la literatura, la comunicació i el joc, aportarà la seva mirada polièdrica. Per la seva obra ha estat guardonat amb premis com el Ciutat de Barcelona, el Serra d’Or, el Lletra d’Or, el Ramon Llull o el Sant Jordi.Tots els autors confirmats participaran en les converses del MOT 2020 , que porta per lema “Crear. Un collage que creix amb les paraules” i que està comissariat per la historiadora de l’art Glòria Bosch Mir. El festival es durà a terme a Girona del 26 al 28 de març, a la Biblioteca Carles Rahola com a escenari principal, i del 2 al 4 d’abril a la sala El Torín d’Olot.El MOT, que enguany arriba a la setena edició, és una iniciativa dels ajuntaments de Girona i Olot, i rep el suport de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya.Una de les voluntats d’aquest festival és fomentar la lectura entre públics cada cop més diversos i nombrosos. En aquesta línia, més de tres-cents alumnes de secundària i batxillerat de Girona i Olot han estat convidats a visitar les seus del MOT 2020 durant un matí —el 24 de març a Girona i el 26 de març a Olot— per acostar-se a la literatura en primera persona d’una manera més lúdica i vivencial.L’activitat consistirà en una primera sessió participativa en què s’animarà els joves a reflexionar sobre com els arriba la literatura i com voldrien interactuar-hi. Tot seguit es faran una sèrie de tallers en què es podrà experimentar el procés de creació literària des de diversos àmbits. Cada un d’ells està pensat per dur-se a terme en grups de deu a quinze persones i en diferents espais de les dues ciutats.Conscients que els joves no s’aproximen a la literatura igual que ho fa el públic adult, el MOT s’ha aliat, a través dels Serveis Educatius del Gironès i de la Garrotxa, amb un grup d’estudiants entre dotze i divuit anys que ha fet de pont amb els centres participants per engrescar els alumnes a participar en el festival.L’any passat ja es va fer una prova pilot del MOT Jove a Olot i enguany també s’hi suma Girona. A la capital de la Garrotxa hi participaran alumnes de 3r i 4t d’ESO i en el cas del Gironès són alumnes de primer de batxillerat humanístic.

