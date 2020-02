Detenen a Girona el sospitós de matar un paleta d'una pallissa a Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada a Girona el sospitós de matar un paleta d'una pallissa a Puigcerdà (Cerdanya) la nit de divendres a dissabte. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va seguir el rastre del suposat autor, que va fugir després dels fets, fins a la ciutat.El cas, tutelat pel jutjat d'instrucció de Puigcerdà roman sota secret de sumari i s'ha previst que el detingut no passi a disposició judicial fins dijous. Segons fonts pròximes a la investigació, el detingut, de 33 anys, va entrar al domicili de la víctima, de 62 anys, amb la intenció de robar-li uns 3.000 euros que sabia que havia cobrat recentment. L'agressor va sorprendre el paleta, que estava sol, el va apallissar i el va asfixiar. Segons van informar els Mossos d'Esquadra diumenge en un comunicat, la Policia Local de Puigcerdà va alertar cap a les 19.45 de dissabte que havien trobar el cos sense vida d'un home al seu domicili. El cadàver tenia signes de violència.Fonts properes a la recerca han confirmat que els agents van seguir la pista del sospitós fins a la ciutat de Girona. En concret, fins al pis d'uns familiars situat al passeig d'Olot, 58, de la ciutat.Després de detenir-lo, aquest dimarts cap a dos quarts de dotze del migdia, els Mossos han traslladat el detingut de nou fins al pis. Els investigadors, policia científica i la lletrada de l'administració de justícia han fet l'escorcoll autoritzat pel jutjat per buscar proves relacionades amb el crim. L'arrestat ha estat present a l'escorcoll, assistit per l'advocat Josep Prat.Segons fonts de la investigació, els agents buscaven, sobretot, diners i la roba que hauria portat en el moment de perpetrar el crim. Els Mossos s'han emportat del pis roba –que el mateix detingut ha indicat que estava en un armari- i uns 500 euros.La investigació apunta que la víctima, un paleta de 62 anys i d'origen romanès, havia cobrat recentment uns 3.000 euros i divendres va estar en algun bar de Puigcerdà prenent alguna cosa. La principal hipòtesi apunta que va ser aleshores quan el detingut va saber que la víctima tenia diners.Per això, ja de nit, va anar fins a l'habitatge de l'home amb la intenció de robar-li els diners. A dins de l'habitacle, l'home estava sol quan el va sorprendre l'assaltant. Segons fonts del cas, l'intrús li va clavar una pallissa i el va escanyar. L'autòpsia, que li van fer a l'Institut de Medicina Legal, haurà de confirmar les causes de la mort.L'escorcoll ha acabat prop de les dues de la tarda, quan els Mossos s'han tornat a emportar el detingut emmanillat. El cas està sota secret de sumari i està previst que el detingut passi a disposició del jutjat d'instrucció de Puigcerdà dijous a la tarda.

