VÍDEO Denuncien una agressió homòfoba a un menor a Terrassa

Esto ha pasado hoy en #Terrassa! Un ataque homófobo de un grupo de “machitos heteros” de 16 años contra un chico de la misma edad! Basta ya de agresiones, basta ya de machitos, basta ya! 📽:@facumv | @OCL_H @LGTBIcat pic.twitter.com/VoAEfxHioY — Oriol Guerrero (@oriol_gt) February 2, 2020

Aquest diumenge va tenir lloc a Terrassa una agressió homòfoba contra un menor de 16 anys. A les imatges, compartides a la xarxa social Instagram per l'usuari @facuwaldorf, s'hi veu com un grup de joves agredeixen verbalment a la víctima a crits de "vete a fregar", "princesa" o "maricón", entre d'altres. Segons el testimoni que va gravar les imatges, l'agressió va ser continuada durant 5 minuts.Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, a través del seu compte de Twitter, ha titllat l'atac d'"horrible i covard" i ha avisat que treballaran perquè no quedi impune. El col·lectiu LGTB ha manifestat a través dels seu compte l'urgència d'aturar "l'escalada de violència contra el col·lectiu" i ha mostrat el seu suport a la víctima.

