Torra recorre al Suprem la sentència per desobediència del TSJC

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimarts un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència per desobediència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En el recurs, de 307 pàgines, Torra denuncia fins a dotze vulneracions per reclamar a l'alt tribunal que anul·li la sentència del 19 de desembre de l'any passat, que condemnava el president a un any i mig d'inhabilitació per no haver retirat a temps la pancarta pels presos polítics del Palau de la Generalitat.Segons el recurs, les decisions judicials han pretès "apartar de manera il·legal i il·legítima" el president Torra dels càrrecs que ostenta democràticament. "El judici oral no va constituir un veritable debat perquè el veredicte ja estava predeterminat", apunten Gonzalo Boye i Isabel Elbal, advocats del president.Entre la dotzena de motius que esgrimeix el president per demanar al Suprem l'anul·lació de la sentència hi ha la vulneració del dret al jutge imparcial. La defensa de Torra denuncia la manca d'imparcialitat de diversos membres de la Junta Electoral Central (JEC), així com els magistrats del TSJC que van instruir i jutjar la causa. Els advocats del president, de fet, van demanar en el seu moment la recusació de diversos dels jutges que havien de dictar sentència sobre Torra, però la petició va ser desestimada.

