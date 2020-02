Whatsapp permetrà enviar diners als teus contactes i pagar amb l'app

Whatsapp vol ser quelcom més que una aplicació de missatges instantanis. La plataforma vol competir amb altres agents com Bizum i convertir-se en una app que permeti realitzar transferències i pagaments a través del telèfon mòbil.Des de la plataforma asseguren que aquesta funcionalitat arribarà "aviat" a la versió espanyola, tot i que encara no s'ha fixat cap data concreta. Whatsapp, però, no entraria en un terreny desconegut. L'any 2019, l'empresa ja va introduir aquesta nova funcionalitat al Regne Unit, Mèxic i Brasil.Els pagaments de la plataforma funcionen de manera similar a altres aplicacions com Bizum, que ens permeten realitzar transaccions amb persones que es troben a la nostra llista de contactes. A diferència d'altres aplicacions especialitzades en la realització de pagament a botigues, Whatsapp Pay està centrat en els pagaments entre usuaris.

