El Govern destina 21,7 milions a pal·liar els efectes del Gloria i del temporal de l'octubre

El consell executiu d'aquest dimarts ha aprovat partides de 21,7 milions d'euros per fer front als desperfectes causats per la llevantada Gloria i el temporal de l'octubre passat. En concret, 11 milions aniran destinats a donar resposta als danys agraris i pesquers del darrer temporal, en especial a les zones del Delta de l'Ebre, el Baix Ter i l'horta de la llera de la Tordera, segons els càlculs del Departament d'Agricultura sobre els espais més afectats.Serà, però, la primera partida per alleugerir l'impacte del Gloria, ja que, segons els càlculs dels alcaldes de la zona, la reparació només del Maresme costarà uns 40 milions d'euros . A la llera del riu Tordera, hi ha 326 hectàrees de conreu afectades, les quals s'eleven a 3.330 hectàrees d'arròs al Delta de l'Ebre -a més de 35 muscleres malmeses- i a 12.000 hectàrees al Baix Ter. Al Parc Agrari del Baix Llobregat també es van malmetre 78 hectàrees de sòl agrícola, tot i que el Govern segueix analitzant els danys efectuats arreu del territori.Pel que fa al temporal dels dies 22 i 23 d'octubre, el Govern ha aprovat destinar 10,7 milions per reparar les lleres de les conques internes. Les actuacions se centraran en el domini públic hidràulic -lleres i infraestructures de protecció-, els sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d'abastament en alta i la xarxa de control de l'Agència Catalana de l'Aigua, després de l'avaluació dels tècnics d'aquesta empresa pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor