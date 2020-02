Foment del Treball reclama que la Generalitat assumeixi la gestió de Rodalies

Foment del Treball vol que el servei de Rodalies Renfe, actualment a mans de l'Estat, passi a mans de la Generalitat de Catalunya. Així s'ha expressat Josep Sánchez Llibre, president de la patronal, en la quarta edició dels Esmorzars de Foment.Segons l'empresari, "Foment té en el seu full de ruta que la Generalitat pugui assumir la gestió de Rodalies i que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es converteixi en un gran accionista". Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, considera que FGC "està preparada per adoptar la gestió de Rodalies amb una transició acordada i de manera conjunta, com s'ha fet amb altres infraestructures per a la millora del seu funcionament".En el mateix acte, Foment ha volgut recordar els importants retards que s'acumulen en termes d'inversions. En aquest sentit, la patronal va presentar un informe el passat juliol on es xifrava en 2.000 milions d'euros anuals la inversió necessària en les infraestructures més estratègiques per al període 2019-2023.Font s'ha expressat en la mateixa línia, recordant que la inversió en infraestructures a Catalunya ha de ser igual al PIB que genera. Alhora, ha reclamat la implantació d'un sistema de finançament que "reverteixi el dèficit dels anys anteriors i que permeti afrontar els reptes de futur".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor