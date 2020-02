La Moncloa descarta acords a curt termini per resoldre el conflicte amb Catalunya

"La solució al conflicte amb Catalunya és complexa i no serà a curt termini", ha reiterat en diverses ocasions la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, a les portes de la reunió d'aquest dijous entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg català, Quim Torra. Montero ha rebaixat qualsevol expectativa més enllà de l'actitud d'escolta que l'executiu espanyol ve defensant des de l'acord amb ERC que va permetre la investidura de Sánchez a canvi d'una mesa de diàleg entre governs que busqués una solució política al conflicte. "Assistirem a la reunió amb ganes de parlar i d'escoltar, però no esperem fruits a curt termini", ha insistit la portaveu en la roda de premsa posterior al consell de ministres que ha deixat clar que l'executiu no contempla cap altre escenari que la mesa del diàleg, que tindrà més concreció un cop hi hagi hagut la reunió amb Torra."Estem a les antípodes respecte a la configuració territorial", ha assenyalat Montero que sí que ha deixat clar que l'executiu espanyol aspira a recuperar "la normalitat institucional" amb la Generalitat tant en les reunions bilaterials com en les territorials.El govern espanyol ha convocat aquest divendres el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per preparar els pressupostos i fixar els objectius d'estabilitat. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa després de la reunió del consell de ministres que la convocatòria és "per traslladar i compartir amb les Comunitats Autònomes la nova senda d'estabilitat i, per tant, el camí per començar ja els treballs preparatoris per a la presentació dels pressupostos al Congrés".Montero ha dit que seria "molt important" que hi assisteix la Generalitat. "El nostre objectiu és que totes les autonomies participin", ha afirmat la portaveu de l'executiu, que ha desitjat que la "normalitat institucional sigui la nota dominant".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor