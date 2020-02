El pare de Peral diu que es va equivocar quan va dir als Mossos que havia vist Rodríguez quan ja era mort

El pare de Rosa Peral ha declarat aquest matí en la segona sessió del judici del crim de la Guàrdia Urbana i ha assegurat que es va "equivocar" quan va dir a comissaria que el dia després del crim havia vist la víctima, Pedro Rodríguez, parlant amb la seva filla. Ha negat també que li demanés que mentís i ha assegurat que es va confondre amb un veí.Segons ha explicat a preguntes de l'advocada de Peral, l'home va veure la seva filla "enfonsadíssima" després que aparegués el cotxe calcinat amb el cadàver de Rodríguez al maleter, i ha remarcat que tenien una bona relació, pensaven casar-se i estaven bé junts. A preguntes de la Fiscalia, ha dit que no li va preguntar res quan la seva filla li va dir que Pedro havia marxat. "Quan va aparèixer el cotxe vaig pensar que era una trampa", ha dit.El testimoni també ha afirmat que la relació entre Rubén, exmarit de Peral, i Pedro Rodríguez era "d'una tensió tremenda". Ha explicat que Rubén havia marxat de casa, però encara tenia les claus i hi podia entrar quan volia, i això "desestabilitzava" Rodríguez. De fet, ha dit que la víctima presumia d'un bat de beisbol que volia utilitzar per "trencar-li el cap" a l'exmarit de Peral. El testimoni s'ha emocionat durant la seva intervenció quan ha recordat el dinar familiar que van fer el dia abans del crim, l'1 de maig. La mort de Rodríguez es va produir el dia 2.D'altra banda, tres ciclistes han explicat que van passar a prop del vehicle cremat. Un d'ells ha assegurat que va trobar unes claus prop d'on va aparèixer el vehicle del crim de la Guàrdia Urbana. "Vaig tenir-les fins que vaig arribar a casa. Vaig veure que a la televisió anunciaven que s'havia trobat un vehicle cremat amb restes humanes dins. Quan vaig veure que coincidia la marca, vaig trucar al 112 perquè em diguessin què havia de fer", ha explicat a preguntes de la Fiscalia.

