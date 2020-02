Rovira afirma que l'aplicació del 155 demostra que el pacte constitucional és «mort»

Després de les intervencions de Carles Puigdemont Mireia Boya , Marta Rovira ha comparegut a la comissió del 155 al Parlament. En una videoconferència des de Ginebra, la secretària general d'ERC ha argumentat que l'ús de l'article 155 a Catalunya la tardor del 2017, d'aplicació "del tot inconstitucional", demostra que el pacte polític del 1978 a Espanya és "mort". "La interpretació del 155 significa una modificació substancial de la Constitució. Significa l'actualització unilateral i autoritària del pacte constitucional del 78", ha afegit la dirigent d'ERC a la cambra catalana.Amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, a primera fila de la comissió -al costat dels consellers Josep Bargalló i Ester Capella-, Rovira ha fet la seva primera intervenció al Parlament des del 22 de març del 2018, quan va emprendre la via de l'exili. La dirigent republicana ha retret a l'Estat haver creat un "botó vermell" per suspendre l'autonomia. "El 155 és una carta blanca per usurpar les competències de qualsevol comunitat autònoma. El pacte constitucional és ben mort", ha insistit, després de subratllar els dèficits en la validació del 155 tant al Senat com a la Moncloa.Rovira ha sostingut que l'independentisme encara continua patint la "repressió política". "Les institucions de l'estat espanyol ha continuat aquest camí", ha afirmat. Molt crítica amb l'Estat, la dirigent republicana ha demanat "desbrossar" el context de repressió per poder fer transitable el via del diàleg que ERC ha posat en marxa amb Pedro Sánchez. "És fent política, sense confondre l'adversari polític, que podrem combatre la repressió", ha detallat, en un missatge dirigit a Junts per Catalunya (JxCat), escèptic amb l'estratègia dels republicans.La secretària general d'ERC ha demanat fer "autocrítica" a partir les "lliçons apreses" en els darrers dos anys. "Només avancem quan generem grans consensos", ha apuntat davant la comissió parlamentària. Rovira ha reclamat a l'independentisme tornar als consensos coneguts sense voler "uniformar" ni "competir", en una clara referència a la crisi entre JxCat i ERC que desembocarà aquest any en una nova convocatòria electoral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor