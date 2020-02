El TSJC aixeca les mesures cautelars que impedien crear el dentista municipal a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit aixecar les mesures cautelars dictades el mes de juny per paralitzar la creació del servei de dentista municipal a Barcelona. Ara queda pendent la sentència definitiva sobre la suspensió demanada per Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs (COEC) i mentrestant l'Ajuntament continuarà amb el procés de desenvolupament.El TSJC considera que el dentista municipal no suposa un greuge per al COEC i recorda que l'Autoritat Catalana de la Competència va valorar positivament el projecte, aprovat pel ple el passat mandat amb els vots de Barcelona en Comú, PSC, ERC, CUP i els dos regidors no adscrits. L'alt tribunal ha valorat que el consistori té les competències necessàries per engegar el servei i ha recordat que aquest no suposa cap despesa per a la comptabilitat municipal.L'alt tribunal considera que el COEC no ha justificat prou els suposats perjudicis que el dentista municipal ocasionaria al sector privat i que, en tot cas, aquests no serien irreversibles.L'Ajuntament ha desenvolupat dos projectes més en matèria de salut bucodental. D'una banda, el servei gratuït per a persones derivades des dels serveis socials municipals, que es va posar en marxa el 2018 i ja ha atès 1.200 persones.Tot just la setmana passada el consistori va presentar el segon projecte, a través del qual un centenar de clíniques dentals oferiran descomptes del 35% al 40% als veïns que disposin de la Targeta Rosa o de la Targeta Barcelona Solidària.La regidora de Salut, Gemma Trada, ha valorat molt positivament la decisió del TSJC i ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és que el dentista municipal estigui llest per al primer semestre del 2021. El consistori treballa amb l'objectiu que la primera clínica s'instal·li al districte de Nou Barris.Segons les previsions presentades per l'Ajuntament després de l'aprovació del projecte al ple, l'objectiu és que el dentista municipal atengui 36.000 persones durant els dos primers anys. El primer centre, que el consistori vol instal·lar a Nou Barris, tindria vuit butaques i hi treballarien quatre odontòlegs, nou auxiliars i tres higienistes.Els preus del dentista municipal serien un 13% inferiors als de mercat en les obturacions, un 30% en les endodòncies i un 43% en les higienes, segons un estudi FACUA. L'Ajuntament assegura que el 12% dels barcelonins no van al dentista perquè no poden pagar el servei.

