VÍDEO Així és una mitja marató des del punt de vista d'un corredor

La Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga sempre deixa imatges espectaculars. La majoria, però, són sempre des del punt de vista dels espectadors. L'usuari de Twitter @PakoBeer, però, ha publicat un vídeo en què es pot seguir des del punt de vista del corredor com una altra usuària, @tereguay, fa els més de 21 quilòmetres de la prova. Això és possible gràcies a la càmera que l'autora portava enganxada al pit, i que no va deixar de gravar.Gràcies a l'enregistrament, qualsevol es pot posar a la pell dels més de 9.000 corredors que aquest diumenge van participar a la prova.

