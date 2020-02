Torra reclamarà a Sánchez que la mesa entre governs abordi l'autodeterminació

Quim Torra reclamarà a Pedro Sánchez en la reunió d'aquest dijous que la futura mesa de negociació entre governs pugui abordar l'autodeterminació i la fi de la repressió. Així ho ha subratllat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha recordat que això ho van acordar els partits i entitats independentistes , tot i que no ha posat pressa sobre si la solució ha de ser a curt o llarg termini.La portaveu del Govern ha afirmat, després de la reunió del consell executiu, que "la política és una cursa de fons, no de velocitat", però ha reclamat que quedi clar "si hi ha voluntat real de resoldre políticament allò que és un conflicte polític". "No sé si ha de ser a curt o llarg termini, però el treball ha de donar fruits", ha explicat, malgrat que sí que ha confiat que la reunió servei per "establir quins han de ser els tempos" per conformar i impulsar la mesa entre governs.Sigui com sigui, Budó ha assenyalat que cap altre membre de l'executiu català acompanyarà Torra en la reunió de dijous i ha admès que, tot i que tant JxCat com ERC coincideixen que la futura mesa ha de tenir garanties que allò acordat sigui posteriorment complert, no han tancat quina forma han de tenir aquestes. La formació de Carles Puigdemont, de fet, ha plantejat que es torni a posar sobre la taula la figura del mediador, però els republicans no avalen per ara fixar-ho.De la trobada de dijous, ha considerat, "hauria de poder sortir una data el més aproximada possible sobre quan s'ha de celebrar la mesa de negociació", en la qual "s'hi pugui parlar de tot, sense vetos ni limitacions de continguts".Preguntada per la Comissió de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol té previst convocar, Budó ha reconegut que aquesta qüestió no s'havia abordat al si del Govern, tot i que ha avançat que segurament el vicepresident català, Pere Aragonès, no hi assistiria, tal com ja va ocórrer en les anteriors reunions d'aquest òrgan.Per altra banda, la consellera no ha avançat la data aproximada de les futures eleccions anunciades per Torra un cop s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat del 2020. "Seguirem treballant en tots els compromisos que han de permetre que totes les lleis i propostes per respondre a les necessitats del país no quedin en el calaix", ha assegurat, i ha subratllat que la decisió final sobre la data dels comicis correspon al president català.En paral·lel, el Govern ha iniciat negociacions bilaterals amb l'Estat en relació amb la legislació sobre emergència climàtica, per evitar recursos d'inconstitucionalitat. El ministeri de Política Territorial havia identificat algunes discrepàncies sobre límits competencials en les recents modificacions de la llei del canvi climàtic i del text refós de la llei d'urbanisme, en aquest cas sobre elements normatius relatius a l'energia solar i eòlica.

