Un estudi afirma que el català i el castellà coexistiran almenys fins al 2030

L'estudi anomenat És possible la coexistència del català i el castellà a Catalunya? , realitzat pels físics Luís F. Seoane i Jorge Mira i pels sociolingüistes Xaquín Loredo i Henrique Monteagudo, referma la coexistència entre les dues llengües en territori català en un futur proper, almenys fins al 2030. Però també assenyala un increment en el grup de persones residents al país que només parlen la llengua castellana.Els investigadors es basen en l'evolució de la convivència de les dues llengües a Catalunya en l'últim segle per predir com pot canviar en la dècada vinent el nombre de parlants de cada un dels tres grups lingüístics als quals es fa referència, és a dir, els monolingües castellans, els monolingües catalans i els bilingües.Basant-se en dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'estudi conclou que tot i que la coexistència entre llengües està garantida almenys fins a l'inici de la nova dècada, el nombre de ciutadans que en la major part del seu temps (un 80%) parlen castellà està creixent, a la vegada que el nombre de persones que ho fan en català està disminuint. Això no implica que menys ciutadans sàpiguen parlar català, ja que, segons el mateix Idescat, aquesta xifra augmenta cada any, sinó que implica que menys persones utilitzen el català diàriament.L'estudi té en compte diversos escenaris en què es puguin produir canvis en els fluxos socials, i adverteix que en una situació de polarització extrema dels tres grups de parlants, el castellà s'imposaria majoritàriament a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana que l'envolta, mentre que el català seria la llengua més parlada a la resta de Catalunya.Tot i que els investigadors asseguren que en tots els escenaris estudiats la coexistència entre els dos idiomes està suficientment garantida, l'estudi no té en compte situacions disruptives que alterin l'escenari sociolingüístic, com seria un procés de migració massiva, la independència de Catalunya o l'aplicació de polítiques lingüístiques agressives en un sentit o un altre.Els investigadors veuen l'estudi com una possible aportació que pot ajudar a prendre mesures als responsables de la política lingüística del país i assenyalen que un altre informe sobre el gallec va servir com una eina institucional de promoció de la llengua.

