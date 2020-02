Nissan retalla la producció a la Zona Franca: fabricarà un 40% menys de furgonetes elèctriques

L'aposta de Nissan per Barcelona segueix minvant. Aquesta setmana, el fabricant d'automòbils japonès ha anunciat que retallarà notablement la seva producció a la planta de la Zona Franca, que agrupa més de 2.000 treballadors. En concret, l'empresa reduirà un 40% la producció de la furgoneta elèctrica eNV200 a partir de Setmana Santa, segons ha avançat l'Ara La decisió arriba poques setmanes després que Nissan prengués una mesura completament oposada. Fa un mes i mig, el grup nipó va anunciar que augmentava la producció d'aquest mateix vehicle de 79 a 100 unitats diàries.La nova mesura respon a un "reajustament d'estocs", segons portaveus de l'empresa. Malgrat tot, la companyia no ha especificat fins quan s'allargarà aquesta mesura. A banda, la direcció de Nissan ha anunciat que desapareixeran els torns de nit a la planta de bateries, el segon torn de carrosseries i, a partir de març, s'aplicaran dies de flexibilitat a la plantilla que es dedica a la producció de dos vehicles de tipus pick up.El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha exigit a Nissan que defineixi el futur de la planta de la Zona Franca després de l'anunci de la companyia de reduir la producció de la furgoneta eNV200. Ginesta ha assenyalat que aquestes mesures "no són bones per ningú" i ha reclamat a Nissan que "generi el màxim de certesa, claredat i informació".Aquesta mateixa setmana, també ha transcendit que el futur de les plantes a Barcelona de la multinacional japonesa es troben amenaçades pel Brexit . Segons el Financial Times, una sortida sense acords entre la Unió Europea i el Regne Unit provocaria un distanciament de la marca nipona amb la UE. En cas que es doni aquesta situació, Nissan centraria els seus esforços en el mercat britànic, on l'automobilística aspira a comercialitzar el 20% dels seus vehicles.La decisió afectaria directament a les plantes que l'empresa té a la Zona Franca de Barcelona i a Montcada i Reixach. A hores d'ara, les dues instal·lacions agrupen més de 3.000 empleats i generen més de 25.000 llocs de treball indirectes.

